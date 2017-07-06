Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Госсовет Крыма в пятницу согласует отставку зампредседателя Совета министров Бориса Зимина, а также министра топлива и энергетики региона Светланы Бородулиной, министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергея Карпова и министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Кроме того, в отставку уходит глава Ялты Андрей Ростенко, сообщил в четверг на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
"Завтра состоится сессия Государственного совета Республики Крым, на которой будет принят ряд важных кадровых решений", - написал Аксенов. "Будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя Совета министров Бориса Зимина, который возглавит ГУП РК "Черноморнефтегаз". На место Зимина мной будет предложена кандидатура главы администрации Судака Владимира Серова", - сообщил политик.
Зимин занял кресло зампредседателя крымского Совмина в феврале этого года, ранее он возглавлял предприятие ЗАО "Нортгаз" (российское добывающее предприятие, недропользователь газоконденсатных залежей Северо-Уренгойского месторождения).
Аксенов также сообщил, что крымский парламент в пятницу согласует отставку министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. "Я внесу представление в Госсовет на назначение на эту должность Вадима Волченко <…> Кроме того, мною приняты решения об отставке министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. На эти должности будут назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк", - сообщил он.
Глава Крыма также указал, что поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию. "В ближайшее время пройдет открытый конкурс на замещение должностей глав администраций Ялты и Судака", - написал глава региона.
"В работе коллег (Бородулиной, Стрельбицкого, Карпова и Ростенко - прим. ТАСС) были и достижения, и ошибки", - пояснил эти кадровые решения политик. "Обновление кадров - естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти", - добавил он.