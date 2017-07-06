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ВЦИОМ: более 81% россиян одобряют работу Путина

Политика
6 июля, 10:55 дата обновления: 6 июля, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева положительно оценивают 48,9% жителей страны

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 81,4% россиян, работу главы правительства Дмитрия Медведева положительно оценивают 48,9% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Показатель одобрения деятельности президента 12-18 июня вырос до 84,6%, а по данным за 26 июня - 2 июля составил 81,4%. К концу месяца снизились также оценки работы председателя правительства (до 48,9% - доля респондентов, одобряющих его деятельность) и правительства (до 55,1%)", - отмечается в сообщении центра.

По данным социологов, рейтинг одобрения деятельности президента в середине мая составлял 82,1%, а рейтинг одобрения деятельности Медведева - 52%.

В рейтинге доверия политикам в июле с большим отрывом от остальных по-прежнему лидирует Владимир Путин: в последнюю неделю этот показатель находился на отметке 49,2%. В топ-3 рейтинга доверия также стабильно входят Сергей Шойгу (15,8% по данным за 26 июня - 2 июля) и Дмитрий Медведев (13,5%).

Лидер "антирейтинга" также не меняется: около четверти респондентов не доверили бы Владимиру Жириновскому решение важных государственных вопросов (по последним данным - 25,7%).

Рейтинги партий

Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" в середине июня достиг 50,9% (среднее значение по данным опросов 12-18 июня), однако в последние недели месяца снизился до 47,4-47,8%. В первую неделю мая этот показатель составлял 49,3%, а в начале июня - 48,4%.

За неделю 26 июня - 2 июля показатель декларируемой поддержки ЛДПР составил 12,1% (не изменился по сравнению с маем, повысился на 0,1% по сравнению с началом июня), КПРФ - 9,8%, "Справедливой России" - 4,8% (немного повысились с начала июня).

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводятся ежедневно. Каждый день опрашиваются 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. В итоговом исследовании приводится среднее значение за семь дней опроса.  Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,9%.

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