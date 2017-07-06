Лавров 13 июля в Берлине проведет переговоры с главой МИД ФРГ

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Берлин 13 июля проведет полноценные переговоры с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"13 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Берлин, - информировала она. - Там вместе с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел этой страны он примет участие в торжественной церемонии закрытия российско-германского "перекрестного" года молодежных обменов".
"Также запланированы выступление министра иностранных дел РФ на площадке германского Фонда имени Кербера и переговоры с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ господином Габриэлем", - отметила Захарова.
По ее словам, в ходе переговоров министры двух стран "продолжат обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня".