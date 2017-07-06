Захарова опровергла данные доклада США о "трудовых лагерях" для рабочих из КНДР в РФ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безосновательными и не соответствующими действительности утверждения доклада Госдепартамента США о якобы принудительном труде северокорейских граждан в "трудовых лагерях" на территории России.

"Утверждения о якобы принудительном труде северокорейских граждан в так называемых трудовых лагерях КНДР на территории России в докладе госсекретаря США о ситуации с торговлей людьми безосновательны", - сказала она в четверг на брифинге. Дипломат призналась, что вначале ей "даже было сложно поверить" в то, что такие утверждения действительно содержатся в докладе.

"Не вызывает сомнений, что эти материалы преследуют единственную цель - использовать правочеловеческий инструмент для оказания одностороннего давления на КНДР, нанесение ущерба двусторонним отношениям России и Северной Кореи", - подчеркнула Захарова. "Использование трудовых мигрантов из КНДР не противоречит соответствующим ограничениям и резолюциям, введенным резолюциями СБ ООН, - добавила она. - Условия найма и пребывания северокорейских рабочих в нашей стране соответствуют российскому трудовому законодательству".

При этом официальный представитель российского МИД обратила внимание, что в США также есть практика использовать рабочую силу из сопредельных стран.

"Там правда не так все обстоит ни со справками о здоровье, ни с проверкой (трудовых мигрантов). Новый президент пытается разобраться с этой ситуацией. Желаем ему успехов", - заключила дипломат.

В опубликованном 27 июня ежегодном докладе Госдепартамента США о проблеме торговли людьми в мире содержались обвинения в адрес правительства России в том, что оно не принимает надлежащих мер борьбы с современной работорговлей. Как считают авторы данного отчета, действия "правительства России не отвечают в полной мере" даже "минимальным стандартам" борьбы с торговлей людьми, и Москва "не предпринимает существенных усилий", чтобы изменить это положение. При этом утверждается, что Россия "недавно расширила двусторонние контакты с Корейской Народно-Демократической Республикой", благодаря которым последняя управляла своими "исправительно-трудовыми лагерями на российской земле, принуждая тысячи северокорейских рабочих к труду".