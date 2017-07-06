Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова опровергла данные доклада США о "трудовых лагерях" для рабочих из КНДР в РФ

Политика
6 июля, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Дипломат назвала утверждения о якобы принудительном труде граждан КНДР безосновательными и не соответствующими действительности

Поделиться
Материал из 1 страницы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безосновательными и не соответствующими действительности утверждения доклада Госдепартамента США о якобы принудительном труде северокорейских граждан в "трудовых лагерях" на территории России.

"Утверждения о якобы принудительном труде северокорейских граждан в так называемых трудовых лагерях КНДР на территории России в докладе госсекретаря США о ситуации с торговлей людьми безосновательны", - сказала она в четверг на брифинге. Дипломат призналась, что вначале ей "даже было сложно поверить" в то, что такие утверждения действительно содержатся в докладе.

"Не вызывает сомнений, что эти материалы преследуют единственную цель - использовать правочеловеческий инструмент для оказания одностороннего давления на КНДР, нанесение ущерба двусторонним отношениям России и Северной Кореи", - подчеркнула Захарова. "Использование трудовых мигрантов из КНДР не противоречит соответствующим ограничениям и резолюциям, введенным резолюциями СБ ООН, - добавила она. - Условия найма и пребывания северокорейских рабочих в нашей стране соответствуют российскому трудовому законодательству".

При этом официальный представитель российского МИД обратила внимание, что в США также есть практика использовать рабочую силу из сопредельных стран.

"Там правда не так все обстоит ни со справками о здоровье, ни с проверкой (трудовых мигрантов). Новый президент пытается разобраться с этой ситуацией. Желаем ему успехов", - заключила дипломат.

В опубликованном 27 июня ежегодном докладе Госдепартамента США о проблеме торговли людьми в мире содержались обвинения в адрес правительства России в том, что оно не принимает надлежащих мер борьбы с современной работорговлей. Как считают авторы данного отчета, действия "правительства России не отвечают в полной мере" даже "минимальным стандартам" борьбы с торговлей людьми, и Москва "не предпринимает существенных усилий", чтобы изменить это положение. При этом утверждается, что Россия "недавно расширила двусторонние контакты с Корейской Народно-Демократической Республикой", благодаря которым последняя управляла своими "исправительно-трудовыми лагерями на российской земле, принуждая тысячи северокорейских рабочих к труду".

Смотрите также

Эксперт: агрессия США против КНДР - шоу для оправдания милитаризации АТР

Давление на Пхеньян: США продолжили угрозы в адрес КНДР на площадке Совбеза

Зампостпреда РФ при ООН: санкции загоняют урегулирование ситуации вокруг КНДР в тупик

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
2
Полиция проводит следственные действия в московском штабе Навального
3
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
4
Меркель констатировала изменение мирового порядка
5
Захарова рассказала о случаях вмешательства США в дела РФ
6
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
7
В Гамбурге перед саммитом G20 сожгли автосалон Porsche
Темы дня
Реклама