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Захарова: РФ направила в МИД Болгарии ноту по поводу осквернения памятника Красной армии

Политика
6 июля, 12:05 UTC+3 МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "форма осквернения свидетельствует о противоправном характере выходки, низком моральном и культурном уровне тех людей, которые все это сотворили"

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российская Федерация направила ноту в МИД Болгарии с требованиями о расследовании случаев вандализма по отношению к памятнику Советской армии в Софии. Такое заявление сделала в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"В связи с происшествием нашим посольством в Софии была направлена нота в МИД Болгарии с требованиями обстоятельного расследования инцидента, привлечения к ответственности виновных и принятия надлежащих действий по приведению мемориала в порядок, - сказала дипломат. - Мы рассчитываем, что официальные власти Болгарии предпримут меры для недопущения впредь проявления вандализма в отношении памятников общей истории России и Болгарии".

"Форма осквернения свидетельствует о противоправном характере выходки, низком моральном и культурном уровне тех людей, которые все это сотворили", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Мы полагаем, что внутриполитические разногласия, существующие в стране - члене ЕС и НАТО должны быть предметом публичных дискуссий, а не хулиганских актов, я это говорю, потому что на этих памятниках были надписи, которые свидетельствуют о некой внутриполитической борьбе, конкуренции в этой стране, - сказала она. "Если есть желание выйти с какими-то транспарантами, отстоять права одной партии, покритиковать другую - для этого есть законные средства", - заключила Захарова.

30 июня памятник Советской армии - освободительнице в Софии был осквернен вандалами. На основании монумента появилась красная надпись, обвиняющая Болгарскую коммунистическую партию в терроризме. Памятник подвергался нападению вандалов уже неоднократно. Восстановление памятника после подобного рода атак, как правило, проводится силами энтузиастов при поддержке болгарской общественности.

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Захарова, Мария Владимировна
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