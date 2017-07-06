Захарова: РФ и КНР не видят препятствий для обсуждения проблем Корейского полуострова

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия и Китай не видят препятствий для возобновления переговоров по проблемам Корейского полуострова, о причинах неготовности к этому США следует спрашивать у Вашингтона. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, что мешает возобновлению шестисторонних переговоров по КНДР.
"Нам ничего не мешает, - сказала она. - Почему вы спрашиваете у нас? Спросите у США".
Захарова отметила, что Китай тоже не видит препятствий в обсуждении вопросов вокруг ситуации на Корейском полуострове. "У нас с китайцами все получается в этом отношении - обмениваться информацией, оценками, делать совместные заявления, проводить консультации, - продолжила она. - Почему-то что-то мешает нашим коллегам в Вашингтоне мешает сесть за стол переговоров, возобновить переговорный процесс, возможно, предложить свои какие-то форматы".
"Но вы же знаете, как наши западные коллеги начинают свои информационные кампании. Если уж объявлен "крестовый поход" в какой-то регион, остановить его сложно. Есть законы внутриполитического жанра, это внутриполитическая конъюнктура. Но нам не мешает ничего, и на этом направлении предпринимаются активные действия", - добавила Захарова.