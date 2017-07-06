Захарова назвала процесс в Литве по делу о событиях 1991 года крайне политизированным

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Обвинения в отношении фигурантов дела о событиях 1991 года в Литве крайне политизированы и предвзяты. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в конце июня в Вильнюсе завершился очередной этап длящегося полтора года процесса по делу о январских событиях 1991 года, в слушаниях объявлен перерыв до середины сентября 2017 года.

"Хотели бы вновь обратить внимание на крайнюю степень политизированности и вытекающую отсюда предвзятость обвинений, наглядно проявившуюся в ходе судебных заседаний, - указала дипломат. - Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация вокруг одного из фигурантов этого так называемого дела, гражданина России [Юрия] Меля, более трех лет противоправно он удерживается в заключении по надуманным обвинениям".

Захарова подчеркнула, что российская сторона продолжит вести работу по отстаиванию прав Меля и других соотечественников, проходящих по данному делу. "В этой связи мы, безусловно, продолжаем держать эту ситуацию на особом контроле. Дипломаты нашего посольства в Литве регулярно посещают россиянина, оказывают необходимую правовую помощь, осуществляют внимательный мониторинг состояния его здоровья, предпринимаются шаги, направленные на изменение меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей", - сообщила она.

Рассматриваемое судом с начала 2016 года дело о январских событиях 26-летней давности является крупнейшим в истории судебной системы Литвы как по кругу включенных в него лиц, так и по своему объему. В январе 1991 года во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в литовской столице погибли 14 человек. В списке обвиняемых по делу находятся более 60 лиц, в том числе экс- министр обороны СССР Дмитрий Язов, бывший командир группы "Альфа" Михаил Головатов, начальник Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик.

На скамье подсудимых находятся ветеран вооруженных сил, полковник запаса, гражданин РФ Юрий Мель, в марте 2014 года задержанный в Литве, а также проживающий в Вильнюсе гражданин России бывший военный Геннадий Иванов. Остальных обвиняемых Литва судит заочно. Госдума в ноябре 2016 года приняла заявление в связи с процессом, назвав его "политически мотивированным судилищем", "карательным правосудием" и попыткой фальсификации истории.