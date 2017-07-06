МИД РФ не исключает новых случаев уголовного преследования россиян США

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила возможности новых случаев уголовного преследования россиян Соединенными Штатами. Об этом она заявила в четверг, комментируя выдачу Латвией российского гражданина Юрия Мартышева Соединенным Штатам.

"На сайте МИД РФ есть соответствующий материал, который говорит о том, что такая потенциальная возможность есть, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - В последнее время этому было много примеров, к сожалению, есть подозрения, что этим дело не закончится".

"Есть определенные правовые процедуры, по которым весь цивилизованный мир должен жить, когда речь идет о том, что кто-то совершивший правонарушение, принадлежащий одной стране, запрашивается другой страной, - подчеркнула Захарова. - Это правовые схемы и здесь политика не должна доминировать над международным правом. Должен быть примат права".

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в США, гражданин России Юрий Мартышев, выданный властями Латвии США, сейчас находится в американской тюрьме в пригороде Вашингтона (город Александрия, Вирджиния). По предварительным данным, его подозревают в кибермошенничестве, хищении личной информации владельцев банковских карт.

В диппредставительстве отметили, что "рассматривают данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

Дипломаты заверили, что Мартышеву, родившемуся в 1982 году, оказывается "консульская помощь и иное содействие". С ним уже проведен телефонный разговор, а в ближайшее время планируется его посещение в центре предварительного заключения. Также сотрудники посольства находятся в контакте с родственниками россиянина. Мартышев был доставлен в США на прошлой неделе.