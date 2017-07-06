Песков: тема формата выдвижения Путина на выборы 2018 года на повестке дня не стоит

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тема участия президента РФ Владимира Путина в выборах 2018 года как кандидата от "Единой России" или как самовыдвиженца на повестке дня не стоит.

"Эта тема (формата участия Путина в выборах) не фигурирует на повестке дня, ее просто нет пока", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин баллотироваться как самовыдвиженец или как кандидат от "Единой России".

Отвечая на вопрос о том, оправдало ли себя выдвижение Путина в качестве кандидата от "Единой России" на прошлых президентских выборах, Песков заявил: "Показатели были очень высокие - это то, что можно просто констатировать".

По итогам президентских выборов 2012 года Владимир Путин набрал более 63% голосов избирателей.