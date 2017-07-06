Песков: у Кремля пока нет понимания, чего Вашингтон ждет от РФ в двусторонних отношениях

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президенты РФ и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - на первой личной встрече в Гамбурге 7 июля смогут обменяться мнениями и понять истинные подходы друг друга к двусторонним отношениям. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, у Кремля по-прежнему тоже нет понимания", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что, по мнению Москвы, Вашингтон ждет от российской стороны в двусторонних отношениях.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что в Вашингтоне не могут точно сказать, каковы намерения России в отношениях с США. "Это такая взаимность, о которой в данном случае можно только сожалеть", - прокомментировал это высказывание пресс-секретарь главы российского государства.

"Поэтому мы все и ждем первую встречу двух президентов, они смогут лично обменяться своими мыслями по наиболее актуальным вопросам. Это будет возможность познакомиться и понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется средствами массовой информации", - заключил представитель Кремля.

Песков также отметил, что Кремль не согласен с позицией Трампа о якобы "дестабилизирующем поведении" России. "Мы не согласны с таким подходом", - сказал представитель Кремля.