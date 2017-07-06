Песков назвал абсурдными обвинения в причастности РФ к кибератакам на украинские ресурсы

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Кремль считает абсурдными обвинения в адрес России о якобы ее причастности к организации кибератак на украинские ресурсы. "Эти заявления [о причастности РФ к кибератакам] являются абсурдными", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие обвинения, звучащие из Киева.
В вопросе, заданном представителю Кремля, содержалось указание на то, что вирус поразил ресурсы как на Украине, так и в России. "Вы только что косвенно назвали абсурдными эти заявления [о причастности РФ к организации кибератаки]", - отреагировал на это Песков.
27 июня вирус-вымогатель, перекрывающий доступ к данным и требующий деньги за их разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, масштабное нападение на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании было совершено при помощи вируса-шифровальщика Petya. A, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.
Как утверждала 1 июля Служба безопасности Украины, она установила причастность спецслужб России к атаке вируса Petya. A, от которого пострадали ряд украинских компаний и банков.