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Путин обсудил с Назарбаевым итоги V международной встречи по Сирии

Политика
6 июля, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Лидеры двух стран обсудили проблематику урегулирования сирийского кризиса

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым итоги V международной встречи по Сирии, прошедшей в Астане 4-5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В ходе состоявшегося 6 июля телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения, - говорится в сообщении. - Обсуждена проблематика урегулирования сирийского кризиса - с учетом итогов V международной встречи по Сирии, прошедшей в Астане 4-5 июля".

Ранее Путин направил Назарбаеву поздравительную телеграмму.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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