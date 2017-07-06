Путин обсудил с Назарбаевым итоги V международной встречи по Сирии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым итоги V международной встречи по Сирии, прошедшей в Астане 4-5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В ходе состоявшегося 6 июля телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения, - говорится в сообщении. - Обсуждена проблематика урегулирования сирийского кризиса - с учетом итогов V международной встречи по Сирии, прошедшей в Астане 4-5 июля".

Ранее Путин направил Назарбаеву поздравительную телеграмму.