Путин проведет ряд совещаний и встретится с гроссмейстером Карякиным

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет ряд совещаний и встретится с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства 6 июля работает в Ново-Огарево. В частности, президент в четверг поздравил по телефону с днем рождения своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева. "Будет и еще один международный телефонный разговор, о котором мы вам сообщим", - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что у Путина также состоится заседание комиссии по ВТС, кроме того, у него запланирован еще ряд встреч и совещаний. "Президент также примет нашего гроссмейстера Карякина, пообщается [с ним] по шахматным делам", - добавил Песков.

В ночь на 7 июля глава государства вылетит в Гамбург, где предстоят два дня напряженной работы на саммите Группы двадцати, сказал пресс-секретарь президента.