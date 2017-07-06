Путин назначил Олега Баженова статс-секретарем - замглавы МЧС России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Указом президента РФ статс-секретарем - заместителем министра по чрезвычайным ситуациям назначен Олег Баженов, до этого занимавший должность замглавы ведомства.

"Назначить Баженова Олега Валерьевича статс-секретарем - заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив от занимаемой должности", - говорится в указе президента РФ, текст которого опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого должность статс-секретаря - замглавы МЧС занимал Владимир Артамонов, уволенный указом президента в мае этого года.

Олег Баженов родился 12 апреля 1959 года в городе Галле (ГДР), в 1980 году окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное училище, в 1994 году с отличием - Военно- инженерную академию имени В. В. Куйбышева. В МЧС работает с 1995 года. До назначения на должность замглавы МЧС возглавлял Центральный региональный центр МЧС России, неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Награжден орденом "За военные заслуги".