Путин и Нетаньяху обсудили ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Сирии и ближневосточное урегулирование, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-израильского сотрудничества. В контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования и ситуация в Сирии", - отметили в пресс-службе. Разговор лидеров состоялся по инициативе израильской стороны.