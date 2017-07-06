Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности восьмерых генералов МВД, МЧС и ФСИН, а также прокурора Бурятии и первого заместителя директора ФССП. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, уволены шесть генералов МВД, один генерал МЧС, генерал ФСИН и первый замдиректора ФССП. В указе отмечается и освобождение от должности прокурора Бурятии Валерия Петрова с 28 июня этого года - ранее его кандидатуру для назначения на пост заместителя генпрокурора - главного военного прокурора РФ одобрил Совет Федерации.
Также президент произвел 14 назначений. Так, статс-секретарем - заместителем министра по чрезвычайным ситуациям назначен Олег Баженов, до этого занимавший должность замглавы МЧС. Назначены и прокуроры Республики Тыва, Новгородской области, Костромской области, а также Московский межрегиональный транспортный прокурор.