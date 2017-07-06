Слуцкий призвал парламентариев ОБСЕ отказаться от терминов "агрессия" и "аннексия"

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал парламентариев ОБСЕ отказаться в своей риторике от терминов "агрессия" и "аннексия" применительно к ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму. Так он отреагировал на выступление докладчика Общего комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ, представителя Швеции Маргареты Седерфельт в четверг на заседании комитета.

"Мы должны перестать вводить нашу организацию и наши страны в заблуждение относительно присутствия "российских гибридных сил" на юго-востоке Украины", - подчеркнул Слуцкий. Он напомнил, что против России введены европейские санкции "за то, что якобы она не выполняет Минские соглашения". "Но она не является их стороной. Стороной [Минских] соглашений являются Киев и регионы юго-востока", - акцентировал внимание депутат.

"Россия является инициатором и активным участником Минского процесса и будет впредь способствовать нормализации ситуации в этом важнейшем регионе пространства нашей организации", - подтвердил член российской делегации в ПА ОБСЕ.

Слуцкий также указал на пункты доклада Седерфельт, "где говорится об агрессии, об аннексии". "Нам следует оставить эти термины и обратиться к реалиям, которые сегодня имеют место в России и в Севастополе", - убежден политик.

Депутат пригласил парламентариев ОБСЕ посетить Крым, чтобы своими глазами увидеть истинное положение дел в этом российском регионе. "Мы должны поехать туда, и жители Крыма и Севастополя ждут представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ, с тем чтобы они представили себе реалии, которые там происходят", - сказал он.

"Я хотел бы еще раз попросить нашу ассамблею быть реалистами. Мы должны все вместе прийти к консенсусу, исходя из тех реалий, которые имеют место быть на юго-востоке Украины, в Крыму, в Севастополе", - подчеркнул глава думского комитета.