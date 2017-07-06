Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий призвал парламентариев ОБСЕ отказаться от терминов "агрессия" и "аннексия"

Политика
6 июля, 15:21 дата обновления: 6 июля, 15:44 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, июля. /ТАСС

Депутат Госдумы пригласил представителей Парламентской ассамблеи организации посетить Крым, чтобы своими глазами увидеть истинное положение дел в этом российском регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал парламентариев ОБСЕ отказаться в своей риторике от терминов "агрессия" и "аннексия" применительно к ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму. Так он отреагировал на выступление докладчика Общего комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ, представителя Швеции Маргареты Седерфельт в четверг на заседании комитета.

"Мы должны перестать вводить нашу организацию и наши страны в заблуждение относительно присутствия "российских гибридных сил" на юго-востоке Украины", - подчеркнул Слуцкий. Он напомнил, что против России введены европейские санкции "за то, что якобы она не выполняет Минские соглашения". "Но она не является их стороной. Стороной [Минских] соглашений являются Киев и регионы юго-востока", - акцентировал внимание депутат.

"Россия является инициатором и активным участником Минского процесса и будет впредь способствовать нормализации ситуации в этом важнейшем регионе пространства нашей организации", - подтвердил член российской делегации в ПА ОБСЕ.

Слуцкий также указал на пункты доклада Седерфельт, "где говорится об агрессии, об аннексии". "Нам следует оставить эти термины и обратиться к реалиям, которые сегодня имеют место в России и в Севастополе", - убежден политик.

Депутат пригласил парламентариев ОБСЕ посетить Крым, чтобы своими глазами увидеть истинное положение дел в этом российском регионе. "Мы должны поехать туда, и жители Крыма и Севастополя ждут представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ, с тем чтобы они представили себе реалии, которые там происходят", - сказал он.

"Я хотел бы еще раз попросить нашу ассамблею быть реалистами. Мы должны все вместе прийти к консенсусу, исходя из тех реалий, которые имеют место быть на юго-востоке Украины, в Крыму, в Севастополе", - подчеркнул глава думского комитета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
2
Кремль не комментирует информацию СМИ о якобы поставленных в Крым турбинах Siemens
3
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
4
Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности
5
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
6
Ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца составляет 10 часов
7
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
Темы дня
Реклама