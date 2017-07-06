Комитет Думы поддержал ратификацию Конвенции о борьбе с финансированием терроризма

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал ратификацию Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

Документ был подписан от имени Российской Федерации 26 января 2009 года в Страсбурге и внесен на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 26 июня этого года.

Содержание конвенции

Как отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту о ратификации конвенции, она "позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества".

Для реализации конвенции "определяются центральные органы, ответственные в РФ за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции". Такими органами в РФ будут Министерство юстиции и Генпрокуратура. Для исполнения запросов или для их передачи органам, обладающим необходимой компетенцией, "определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в конвенции". Согласно проекту закона, эти функции в РФ будет осуществлять Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Российское законодательство как образец

Как отметил первый зампредседателя комитета Эрнест Валеев, "Россия уже на протяжении многих лет ведет непрерывную работу по совершенствованию механизмов противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, и в российском законодательстве уже действуют подобные положения". "Таким образом, наша страна фактически выполняет все правовые обязательства, взятые в 2009 году, когда была подписана конвенция", - пояснил депутат, которого цитирует пресс- служба комитета.

Так, уточнил Валеев, с 2001 года в России действует закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который берет за основу принципы, принятые международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), введен антитеррористический пакет законов, направленный на создание дополнительных механизмов по разоружению терроризма, в том числе по противодействию финансированию терроризма, это прежде всего касается борьбы с анонимными финансовыми транзакциями. Также, обратил он внимание, усилены санкции за финансирование терроризма, а также за иные виды преступлений террористического характера, вплоть до пожизненного лишения свободы, отменены сроки давности в отношении таких преступлений, установлена и административная ответственность за оказание финансовой поддержки терроризму (штраф от 10 млн до 60 млн рублей). "Кроме этого, в нашем законодательстве уже действуют положения, в соответствии с которыми у родственников лица, совершившего преступление террористического характера, запрашиваются сведения о законности приобретения после теракта имущества, и в случае отсутствия таких доказательств такая собственность обращается в доход государства", - добавил депутат.

Валеев также напомнил, что в соответствии с положениями конвенции присоединившимся государствам предоставлено право для определения ряда норм в соответствии с национальными законодательствами. По его мнению, антитеррористическое законодательство, действующее России, может послужить примером для других стран.

"В условиях нарастающей глобальной террористической угрозы Россия последовательно выступает за повышение эффективности международного антитеррористического сотрудничества при центральной координирующей роли ООН, на основе международного права, без политизации и двойных стандартов. В этой связи принятие данной конвенции - еще один шаг на пути к построению конструктивного диалога с мировым сообществом в вопросах обеспечения международной безопасности", - заключил первый замглавы думского комитета.