Захарова: премьер Сербии заверила посла РФ, что СМИ США неверно истолковали ее слова

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер Сербии Ана Брнабич заверила посла РФ, что приписываемые ей слова якобы о выборе в пользу ЕС были неверно истолкованы американскими СМИ. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Посол России в Белграде специально встретился с Брнабич с целью уточнить, что в действительности говорилось, - отметила дипломат. - Премьер Сербии сказала, что ее слова были неверно истолкованы американским агентством и передала полную стенограмму своего интервью Bloomberg, в которой приписываемое ей высказывание отсутствует. Исходим из этих разъяснений".
4 июля Брнабич в интервью агентству Bloomberg якобы заявила, что Сербия выберет Европейский союз, если будет поставлена перед выбором между связями с Россией и вступлением в ЕС. Отвечая на вопрос агентства, будет ли Белград и далее отказываться от введения санкций в отношении Москвы, она, как указывает агентство, ответила, что не может этого обещать.
Ранее Брнабич отрицала возможность введения антироссийских санкций и выступала за добрые отношения с Россией. Кандидатуру Брнабич на пост премьера предложил президент Сербии Александар Вучич, поручив ей укреплять отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем и США. Находясь в понедельник с визитом в Брюсселе, Вучич впервые за все время переговоров о евроинтеграции попросил ускоренного вступления Сербии в ЕС.