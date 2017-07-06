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Мосгоризбирком хочет использовать порядка 600 КОИБов на муниципальных выборах 10 сентября

Политика
6 июля, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Мосгоризбирком намерен получить от мэра подтверждение того, что у города имеются средства на обеспечение работы КОИБов

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия обратится к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением использовать порядка 600 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), которые находятся в столице, на муниципальных выборах 10 сентября.

На заседании комиссии зампредседателя избиркома Юрий Ермолов сообщил, что ранее ЦИК принял решение о распределении КОИБов по субъектам РФ для проведения региональных выборов.

"Те КОИБы, которые находятся в городе, оказались не задействованы ЦИК. Может быть, нам обратиться с предложением использовать их на муниципальных выборах", - сказал он, уточнив, что в Москве находится порядка 600 комплексов.

Члены избиркома поддержали эту инициативу, проголосовав за направление соответствующего обращения Собянину. Ермолов пояснил ТАСС, что с просьбой предоставить КОИБы надо будет обратиться и в ЦИК. "Но прежде чем обращаться в Центризбирком, мы должны понимать, что средства на то, чтобы обеспечить работу КОИБов, имеются. Если мы получим [от мэра] подтверждение, что такие средства есть, мы обратимся в Центризбирком", - сказал он.

Кроме того, Мосгоризбирком постановил обратиться к мэру с просьбой выделить средства на оснащение участковых и территориальных избиркомов оборудованием для печати на итоговых протоколах QR-кодов. Ермолов предположил, что использование QR-кодов может проводиться в качестве "эксперимента в отдельных муниципальных образованиях". Глава комиссии Валентин Горбунов, в свою очередь, заметил, что это потребует затрат, так как на участках необходимо установить лазерные принтеры и компьютеры.

В единый день голосования в Москве будут выбирать депутатов советов 125 муниципалитетов.

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