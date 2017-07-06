В Кремле считают клеветническими инсинуациями публикации о "связях" штаба Трампа с Россией

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Кремль расценивает как бездоказательную клевету продолжающиеся в СМИ публикации о якобы связях окружения президента США Дональда Трампа с Москвой.
Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля к предстоящей 7 июля на саммите "двадцатки" встречи президентов РФ и США.
"После всеобщего голосования демократы и уходящая администрация Барака Обамы, стремясь дискредитировать избранного президента, агрессивно раскручивали в публичном пространстве клеветнические, бездоказательные обвинения в том, что в Россия якобы вмешивалась в американские выборы с помощью кибератак и способствовала победе Трампа. И сейчас в СМИ продолжают распространяться клеветнические инсинуации о связях "штаба Трампа с Кремлем", - говорится в материалах пресс-службы.
Как отметили в Кремле, противники президента США не скрывают, что целью их усилий является формирование правовой базы для постановки вопроса о запуске процедуры импичмента главы государства.
Встреча президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом запланирована на вторую половину дня пятницы. При этом первое официальное мероприятие в рамках форума G20, в котором и Путин и Трамп будут принимать участие, состоится еще до полудня - это будет беседа руководителей стран "двадцатки" по политическим вопросам.