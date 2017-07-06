Путин и Трамп впервые встретятся утром 7 июля

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ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретятся утром в пятницу, 7 июля. Главы двух государств будут участвовать во встрече лидеров "двадцатки", которая предварит первое официальное заседание саммита.
Согласно программе саммита, встреча лидеров "двадцатки" состоится в 10:00 по времени Гамбурга (11:00 мск). Хозяйка саммита, канцлер ФРГ Ангела Меркель будет приветствовать лидеров G20 в Конгресс-центре Гамбурга, где пройдут основные мероприятия саммита. Президенты и главы правительств будут по очереди приезжать к центру и, поприветствовав канцлера, останутся ждать остальных в одном из залов.
Именно в этот момент и может состояться первая встреча Путина и Трампа. Оба президента, как планируется, примут участие в этой сессии, которая будет посвящена проблематике борьбы с терроризмом.
Позднее в этот же день у Путина и Трампа состоится отдельная полноценная встреча. Главы двух государств останутся в том же Конгресс-центре, однако перейдут в другой зал. Поскольку все помещения центра поделены между делегациями, формально эта беседа пройдет на американской территории, сообщил ТАСС источник в российской делегации.
На беседу президентов в их графиках отведено около одного часа. Встреча должна начаться около 17:00 мск.