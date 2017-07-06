Шерпа: Путин и Трамп могут обсудить предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США на G20

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут обсудить предполагаемое вмешательство России в выборы в США в 2016 года в ходе саммита G20. Об этом заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш в четверг в интервью агентству Bloomberg.

"Давайте посмотрим, как пройдет встреча (Трампа и Путина - прим. ТАСС). Но эта тема (предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США - прим. ТАСС) определенно может быть поднята", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукаш подчеркнула, что доказательств вмешательства России в ход выборов в США нет. "Это внутренняя проблема США, нет никаких доказательств вмешательства России в эти выборы. Президент (России - прим. ТАСС) прояснит этот вопрос", - отметила она. Представитель президента также выразила уверенность в успешном взаимодействии России и США, несмотря на сложные взаимоотношения двух стран в последние месяцы.

Отдельно Лукаш сообщила, что российская сторона не планирует поднимать вопрос снятия санкций с РФ. "Эта проблема не стоит на повестке дня. Конечно, будут обсуждаться геополитические вызовы, в том числе и этот, но обсуждение санкций и их снятие не является целью нашего участия в саммите G20", - заключила она.

Как ожидается, в рамках саммита "двадцатки" должна состояться личная встреча президентов России и США, они обсудят Сирию, Украину, а также вопросы стратегической стабильности. Путин и Трамп впервые встретятся 7 июля. Главы двух государств будут участвовать во встрече лидеров "двадцатки", которая предварит первое официальное заседание саммита.