Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шерпа: Путин и Трамп могут обсудить предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США на G20

Политика
6 июля, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Светлана Лукаш подчеркнула, что доказательств вмешательства России в ход выборов в США нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут обсудить предполагаемое вмешательство России в выборы в США в 2016 года в ходе саммита G20. Об этом заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш в четверг в интервью агентству Bloomberg.

Читайте также новости по теме:
Встреча Путина и Трампа
© Федор Савинцев/ТАСС

Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге

Эрик Трамп назвал своего отца самым жестким переговорщиком в мире

Тиллерсон: Путин и Трамп на встрече в Гамбурге обсудят ситуацию в Сирии

"Давайте посмотрим, как пройдет встреча (Трампа и Путина - прим. ТАСС). Но эта тема (предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США - прим. ТАСС) определенно может быть поднята", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукаш подчеркнула, что доказательств вмешательства России в ход выборов в США нет. "Это внутренняя проблема США, нет никаких доказательств вмешательства России в эти выборы. Президент (России - прим. ТАСС) прояснит этот вопрос", - отметила она. Представитель президента также выразила уверенность в успешном взаимодействии России и США, несмотря на сложные взаимоотношения двух стран в последние месяцы.

Отдельно Лукаш сообщила, что российская сторона не планирует поднимать вопрос снятия санкций с РФ. "Эта проблема не стоит на повестке дня. Конечно, будут обсуждаться геополитические вызовы, в том числе и этот, но обсуждение санкций и их снятие не является целью нашего участия в саммите G20", - заключила она.

Как ожидается, в рамках саммита "двадцатки" должна состояться личная встреча президентов России и США, они обсудят Сирию, Украину, а также вопросы стратегической стабильности. Путин и Трамп впервые встретятся 7 июля. Главы двух государств будут участвовать во встрече лидеров "двадцатки", которая предварит первое официальное заседание саммита.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
2
Трамп: США призывают Россию прекратить "поддержку враждебных режимов"
3
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
4
Ростех не закупал турбины для ТЭС в Крыму напрямую у Siemens
5
Трамп выступил в Варшаве с речью в защиту западной цивилизации
6
В центре Киева автомобиль въехал в толпу митингующих
7
Ростех предоставит оборудование для строящихся энергообъектов в Крыму
Темы дня
Реклама