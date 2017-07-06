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В постпредстве РФ опровергли сообщения о блокировке Россией заявления СБ ООН по КНДР

Политика
6 июля, 21:08 UTC+3

В дипведомстве уточнили, что российская сторона не согласилась с определением пуска как испытания межконтинентальной баллистической ракеты и попросила внести в документ соответствующие коррективы

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Совет Безопасности ООН, 5 июля, Нью-Йорк

Совет Безопасности ООН, 5 июля, Нью-Йорк

© REUTERS/Mike Segar

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Россия не блокировала заявление Совета Безопасности ООН с осуждением проведенного КНДР ракетного испытания. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь постоянного представительства РФ Федор Стржижовский, комментируя информацию, появившуюся в западных СМИ.

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"Эта информация не соответствует действительности", - сказал Стржижовский. По его словам, изучив американский проект заявления, Россия не согласилась "с определением упомянутого пуска как испытания межконтинентальной баллистической ракеты", так как "параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности".

"Исходя из этих данных, Россия предложила США как авторам проекта заявления внести в него соответствующие коррективы. Хотим подчеркнуть: шел обычный процесс согласования документа Совета Безопасности, который, насколько нам известно, никем не прерывался. Говорить о том, что Россия "заблокировала" принятие заявления, значило бы погрешить против истины", - подчеркнул пресс-секретарь постпредства.

Ранее в четверг агентство Reuters сообщило, что Россия выступила против принятия предложенного США проекта заявления, распространив пояснительную записку среди членов СБ. "Причина заключается в том, что на основании оценки нашего [Министерства обороны], мы не можем подтвердить, что эта ракета может быть классифицирована как межконтинентальная баллистическая ракета", - цитировало Reuters письмо российского представительства при ООН. "В связи с этим мы не можем согласиться с этой классификацией от имени всего совета, поскольку по этому вопросу не существует консенсуса", - отмечалось в послании.

Как позже заявил пресс-секретарь постпредства РФ, приведенная агентством Reuters цитата "точна и отражает позицию Российской Федерации по баллистическому пуску КНДР 4 июля". "Проблема в том, что она представляет собой выдержку из переписки между политкоординаторами стран-членов СБ ООН. Цитирование подобных документов в открытых источниках вызывает, по меньшей мере, недоумение. К сожалению, мы вновь становимся свидетелями того, как нечистоплотные шаги некоторых членов СБ, прибегающих к сознательным утечкам, подрывают годами сложившуюся культуру взаимодействия в Совете Безопасности ООН", - подчеркнул он.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". США считают, что КНДР действительно осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности

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