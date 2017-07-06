Лавров: Москва выступает за возобновление диалога в формате "два плюс два" с Францией

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ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы диалог в формате "два плюс два" с Францией заработал в полной мере. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
"Заинтересованы в том, чтобы механизмы нашего взаимодействия, созданные какое-то время назад, заработали в полной мере. Это и Совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны", - сказал Лавров.
"Думаю, что этот формат может сыграть очень важную роль в достижении задачи, чтобы наш диалог побыстрее воплощался в конкретные дела по решению тех проблем, которые стоят перед международным сообществом на Ближнем Востоке и на Севере Африки, в других регионах', - подчеркнул министр.
Лавров подчеркнул также, что международный терроризм - "это враг номер один, и для того, чтобы с ним бороться, необходимо отложить в сторону все остальное". "Все остальное не столь грозно для всех стран мира. Победив терроризм, мы продвинемся в решении многочисленных кризисов, в том числе на Ближнем Востоке и Севере Африки", - сказал глава дипведомства.
Касаясь взаимодействия с Францией в антитеррористической сфере, Лавров заверил, что РФ готова развивать его и в двустороннем формате, и на всех многосторонних площадках, в первую очередь в ООН.