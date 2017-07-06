Захарова: французская сторона после встречи с Лавровым решила не отвечать на вопросы СМИ

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Французская сторона после встречи глав внешнеполитических ведомств России и Франции в Париже решила не отвечать на вопросы журналистов. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"К сожалению, французская сторона решила ограничиться только вступительными словами министров и не отвечать на вопросы журналистов", - написала она.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом ответил на вопросы представителей СМИ. Захарова в этой связи отметила, что у каждой страны "свои традиции" открытости средствам массовой информации.

"Мы, как всегда, долго запрягали, пока нас долго учили свободе слова, но зато потом быстро поехали", - считает представитель российского МИД.