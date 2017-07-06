Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: французская сторона после встречи с Лавровым решила не отвечать на вопросы СМИ

Политика
6 июля, 22:05 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 6, июля. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Сергей Лавров после переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом ответил на вопросы представителей СМИ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Французская сторона после встречи глав внешнеполитических ведомств России и Франции в Париже решила не отвечать на вопросы журналистов. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"К сожалению, французская сторона решила ограничиться только вступительными словами министров и не отвечать на вопросы журналистов", - написала она.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом ответил на вопросы представителей СМИ. Захарова в этой связи отметила, что у каждой страны "свои традиции" открытости средствам массовой информации.

"Мы, как всегда, долго запрягали, пока нас долго учили свободе слова, но зато потом быстро поехали", - считает представитель российского МИД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
2
Трамп: США призывают Россию прекратить "поддержку враждебных режимов"
3
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
4
Ростех не закупал турбины для ТЭС в Крыму напрямую у Siemens
5
CNN: Трамп перед встречей с Путиным получил рекомендации на нескольких страницах
6
Под Петербургом потушили пожар на складе лакокрасочного завода
7
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
Темы дня
Реклама