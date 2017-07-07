Путин представит G20 позицию РФ, Москва разделяет приоритеты председательства ФРГ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин представит на саммите Группы двадцати позицию России по ключевым вопросам повестки дня. Москва разделяет основные приоритеты, заявленные германским председательством на этот год, и рассчитывает на успешную совместную работу в решении стоящих перед "двадцаткой" проблем.

Как сообщила ранее представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш, в течение двух дней лидеры "двадцатки" проведут четыре рабочих сессии, а также одну неформальную встречу по политическим вопросам, в частности, по противодействию терроризму.

Первая официальная сессия саммита будет традиционно посвящена вопросам основной повестки форума - глобальной экономике и финансам, а также вопросам торговли. Темами второй сессии станут "вопросы устойчивого развития, климата, энергетики". Еще две сессии запланированы на второй день саммита - 8 июля. Одна из них будет посвящена проблемам Африки, здравоохранения и миграции, а на четвертой и последней сессия саммита, которая как и первая пройдет в формате рабочего завтрака, лидеры обсудят вопросы цифровой экономики, занятости и усиления роли женщин в экономике.

По словам Лукаш, Путин, скорее всего, представит свою точку зрения на всех заседаниях. "Президент традиционно выступает на всех сессиях. На некоторых сессиях этого саммита он будет в числе ключевых выступающих", - отметила она. "Это (брать слово или нет - прим. ТАСС) будет зависеть от решения президента. Но, по практике, он никогда не упускает возможности высказаться, например, по тематике глобальной экономики и финансов", - сказала Лукаш.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков высказал уверенность, что глава российского государства выступит на встрече, посвященной борьбе с терроризмом. "Дискуссия (на саммитах G20 - прим. ТАСС) ведется в какой-то степени не запрограммировано, поэтому, если потребуется какая-то ремарка, каждый из лидеров может поднять руку или нажать кнопку и в случае необходимости высказаться", - сказал он, комментируя планы возможных выступлений президента РФ. "Конечно, если обсуждается борьба с терроризмом, ясно, что высший представитель нашей страны скажет несколько слов, причем, на мой взгляд, выступит с достаточно интересными соображениями", - добавил представитель Кремля.

Позиция РФ по повестке "двадцатки"

Российский лидер обозначил основные взгляды на обсуждаемые "двадцаткой" проблемы в своей недавней статье для германской газеты Handelsblatt. "Мы разделяем приоритеты немецкого председательства и готовы работать для их продвижения, разумеется, при сохранении преемственности прежних решений", - отметил он.

В частности, Путин приветствовал расширение круга тем, рассматриваемых в Группе двадцати, за счет включения в повестку вопросов устойчивого развития, изменения климата, противодействия терроризму и коррупции, здравоохранения, миграции и беженцев. Он также назвал важным внимание G20 к цифровой экономике как одному из источников роста и новому фактору глобального управления.

В статье Путин подчеркнул вред от превратившегося в норму протекционизма и его производной - политически мотивированных санкционных ограничений в торговле и инвестициях. "На наш взгляд, такие санкции не только бесперспективны, но и противоречат продвигаемым "двадцаткой" принципам взаимодействия в интересах всех стран мира", - указал он. "Только открытые, основанные на единых нормах и стандартах торговые связи стимулируют рост глобальной экономики, способствуют поступательному развитию межгосударственных отношений, как это и заложено в основах деятельности Всемирной торговой организации", - уверен Путин.

Как сообщила ранее в интервью ТАСС Светлана Лукаш, Москва рассчитывает, что в Гамбурге удастся найти взаимоприемлемые решения, в том числе и с новой администрацией США, по этим вопросам. "Мы считаем, что со временем даже пугающая сейчас всех позиция администрации США будет осознана и пересмотрена. Сейчас они проводят ревизию принятых решений, постепенно меняют отношение и рано или поздно... придут к пониманию того, что ограничение, протекционизм, барьеры - это не выход", - сказала представитель президента РФ.

Путин также отметил в числе важнейших тему цифровой экономики и информационной безопасности. По его словам, Россия выступает за свободу доступа к коммуникационным технологиям, но призывает не подменять ее вседозволенностью. "Россия, одна из первых обозначившая опасность данного вызова, не первый год продвигает идею заключения универсальных международных договоренностей в рамках ООН, призванных противодействовать этим негативным явлениям", - отметил президент РФ. "В повестку дня "двадцатки" также стоит внести и вопросы цифровой грамотности - ключевого элемента защиты прав потребителей в электронной коммерции", - считает он.

Лукаш также отметила тему цифровой экономики в числе приоритетов России. "Мы все являемся участниками цифрового взаимодействия, но при этом ни на национальном уровне,... ни тем более на международном еще нет общих правил поведения и защиты нас как потребителей в новом цифровом пространстве. С этим же связаны и вопросы цифровой грамотности: новая среда требует новых подходов к образованию. Все это найдет отражение в итоговом коммюнике саммита", - заявила она.

Разделяет российская сторона и усилия "двадцатки" по проблеме изменения климата. "Рассматриваем подписанное в апреле прошлого года Парижское соглашение в качестве надежной международно-правовой основы для долгосрочного климатического урегулирования и намерены всецело содействовать его выполнению", - отметил Путин в статье.

Лукаш прогнозирует, что вопросам климата будет уделено большое внимание на саммите. "На саммите в Гамбурге будет очень серьезное обсуждение", - считает она. "Надеемся, что в итоговом коммюнике все-таки будет общее мнение всех стран в отношении борьбы с изменением климата", - сказала шерпа.

Встречи Путина

Путин в первый день саммита Группы двадцати проведет ряд встреч, в том числе с лидерами Японии, Южной Кореи, ЮАР, Мексики и Австралии, а также с партнерами по БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР).

В отличие от встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая тоже должна состояться в пятницу, но формат и время которой согласовывались буквально в последние дни перед саммитом, договоренности о контактах с главами или премьер-министрами других стран были достигнуты заранее, иногда за несколько недель и даже месяцев. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином пройдут полноценные переговоры с участием делегаций, беседы же с президентами ЮАР и Мексики, а также с премьером Австралии, как ожидается, состоятся "на ногах".

Традиционно для таких крупных форумов, не исключены и незапланированные контакты лидеров в кулуарах. Ушаков отметил, что "как правило таких встреч бывает много".

"Пятерка" на "двадцатке"

Страны БРИКС уже традиционно проводят свой неформальный мини-саммит на полях "двадцатки". Лидеры "пятерки" встретятся утром в преддверии официального открытия гамбургского саммита G20. В рамках этой беседы российский лидер в очередной раз за текущую неделю пересечется с председателем КНР Си Цзиньпином, нанесшим визит в Москву 3-4 июля.

Предыдущий официальный саммит БРИКС прошел в Индии в октябре прошлого года. В этом году встреча "пятерки" состоится в сентябре в Китае.

Эксперты не исключают, что среди других тем лидеры стран-участниц БРИКС на неформальной встрече в Гамбурге могут обсудить и вопрос проведенных 4 июля ракетных испытаний КНДР.

Проблема урегулирования на Корейском полуострове в свете недавних событий также будет подниматься в пятницу и на двусторонних переговорах президента РФ с лидерами Южной Кореи и Японии.

Встреча с новым президентом

С Мун Чжэ Ином, избранным президентом Республики Корея в мае этого года, у Путина будет первая встреча. Ранее они один раз говорили по телефону. Российский лидер принимал также в Москве 24 мая спецпосланника своего южнокорейского коллеги.

В Кремле сообщили, что помимо обмена мнениями по важнейшим международным проблемам, в том числе по ситуации в регионе, главы двух государств на встрече в Гамбурге обсудят и перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в разных областях. Экономический фон этому благоприятствует: товарооборот РФ и Южной Кореей, сократившийся в 2016 году, в первые месяцы текущего года перешел в рост на 36%. Российская сторона считает перспективными направлениями сотрудничества с Кореей совместное освоение Северного морского пути и создание высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке. Как отметил Ушаков, не снимаются с повестки дня и трехсторонние - с участием КНДР - проекты, такие как экспорт российского газа и электроэнергии через территорию КНДР на юг и подключение железных дорог Корейского полуострова к Транссибирской магистрали.

Большое внимание в Кремле уделяют и теме гуманитарных контактов двух стран.

Диалог с Японией

Встреча российского президента в Гамбурге с премьером Японии продолжит переговорный процесс на высшем уровне, предыдущие эпизоды которого состоялись в Москве в апреле текущего года и в Японии в декабре 2016 года.

"В ходе встречи планируется обсуждение ряда актуальных международных вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове, а также взаимодействие в многосторонних организациях. Ожидается, что будет затронут вопрос заключения мирного договора", - сказал Ушаков. Он отметил, что российская сторона готова к продолжению переговоров по данной теме, и что "для выхода на договоренности надо создавать в двусторонних отношениях атмосферу доверия и сотрудничества". Представитель Кремля заключил, что в этих целях необходимо наращивать всестороннее взаимодействие между двумя странами.

Путин и Абэ обсудят также вопросы экономического характера. Как считают в Кремле, во многом благодаря реализации достигнутых во время прошлогоднего визита Путина в Японию договоренностям объем двустороннего товарооборота за первые четыре месяца текущего года перешел от снижения к росту. Сформирован также сводных перечень из 80 совместных проектов, обсуждается возможность сооружения энергомоста из России в Японию и газопровода с Сахалина на Хоккайдо, планируются также другие масштабные стройки.

Ведутся интенсивные российско-японские контакты на уровне министров (в том числе - по линии Минобороны и МИД), парламентариев и представителей крупного бизнеса. Кроме того, как отметили в Кремле, Москва и Токио согласовали предварительную программу запланированных на 2018 год. "перекрестных" Годов России в Японии и Японии в России.

Другие контакты

Вечером в пятницу во время концерта и традиционного торжественного приема в честь лидеров "двадцатки" у Путина запланированы отдельные контакты с президентом ЮАР Джейкобом Зумой - одним из участников утренней встречи "пятерки" БРИКС, а также с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето и австралийским премьер-министром Малкольмом Тёрнбуллом. В предыдущий раз российский президент лично общался с главой правительства Австралии также "на ногах" на позапрошлом саммите "двадцатки" - в Анталье в ноябре 2015 года.

На второй день саммита, 8 июля, Путин, помимо участия в мероприятиях форума, продолжит и отдельные встречи. На утро субботы запланирован рабочий завтрак президента РФ с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в рамках которого основное внимание будет уделено Украине. Позже в тот же день российский и французский лидеры проведут двустороннюю беседу. Кроме того, в графике Путина на 8 июля - встреча с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.