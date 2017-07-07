Путин прибыл в Гамбург на саммит G20

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Гамбург. Самолет главы российского государства приземлился в международном аэропорту имени экс-канцлера ФРГ Гельмута Шмидта.
Глава российского государства в ближайшие два дня будет работать в Гамбурге в рамках саммита Группы двадцати. На пятницу у него запланировано участие в двух официальных сессиях "двадцатки", одной неформальной встрече, посвященной политическим вопросам, в том числе борьбе с терроризмом и ситуации на Ближнем Востоке, а также в беседе с лидерами стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).
Путин проведет в пятницу несколько двусторонних встреч. В частности, президент РФ впервые встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, а также побеседует с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Кроме того, российский лидер поговорит с премьером Японии Синдзо Абэ. Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, не исключены и другие контакты Путина на полях форума, в частности, с премьером Австралии Малкольмом Тёрнбуллом, президентами Мексики и ЮАР Энрике Пенья Ньето и Джейкобом Зумой.
Вечером президент России и другие лидеры приглашены на торжественный прием от имени канцлера ФРГ Ангелы Меркель и концерт в честь участников саммита.
Российский лидер будет работать в Гамбурге и в субботу, после чего завершит визит в ФРГ.