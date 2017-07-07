Депутаты утвердили кандидатуру вице-премьера Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Государственный совет Крыма в пятницу утвердил отставку вице-премьера республики Бориса Зимина и согласовал назначение на эту должность Владимира Серова, который ранее возглавлял администрацию Судака, передает корреспондент ТАСС с заседания крымского парламента.

"За" 61 (голос), решение принято. Владимир Николаевич, поздравляем Вас, желаем удачи на этом непростом пути", - сказал председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что Зимин, по решению главы региона Сергея Аксенова, возглавит ГУП "Черноморнефтегаз". До назначения вице-премьером Крыма он руководил предприятием ЗАО "Нортгаз" (российское добывающее предприятие, недропользователь газоконденсатных залежей Северо-Уренгойского месторождения).

Серов возглавлял Судак с 2010 года. В украинский период его должность называлась "Судакский городской голова". После воссоединения Крыма с Россией сначала он исполнял обязанности главы администрации города, затем, в ноябре 2014 года, его утвердили в этой должности.

Накануне глава региона Сергей Аксенов сообщил об отставке министра топлива и энергетики Крыма Светланы Бородулиной, вместо нее, как ожидается, будет назначен первый замглавы этого же ведомства Вадим Белика. Также Аксенов сообщил об уходе министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергея Карпова, на это место может быть назначена Марина Горбатюк - первый заместитель главы администрации города Судак. Согласно крымским законам, депутаты крымского парламента согласуют отставку и назначение главы региона, вице-премьеров республиканского правительства, а также министра курортов и туризма и министра экологии, которого Аксенов также предложил отправить в отставку.

Назначение министра курортов и туризма региона

Государственный совет Крыма в пятницу согласовал назначение руководителя представительства МИА "Россия сегодня" в республике Вадима Волченко на должность главы регионального Минтуризма вместо ушедшего в отставку Сергея Стрельбицкого, передает корреспондент ТАСС с заседания крымского парламента.

Согласно законам Крыма, депутаты парламента региона согласуют отставку и назначение главы республики, вице-премьеров регионального правительства, а также министра курортов и туризма и министра экологии.

"За" 63 (голоса), решение принято. Поздравляем Вадима Александровича с назначением на эту должность", - сказал председатель крымского парламента Владимир Константинов по итогам голосования.

Накануне глава региона Сергей Аксенов сообщил об отставке министра топлива и энергетики Крыма Светланы Бородулиной. Вместо нее, как ожидается, будет назначен первый замглавы этого же ведомства Вадим Белика. Также Аксенов сообщил об уходе министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергея Карпова, на это место может быть назначена Марина Горбатюк - первый заместитель главы администрации города Судак.

Ранее Аксенов сообщил, что кадровые перестановки в Совете министров Крыма позволят повысить эффективность и результативность работы властей. При этом, руководитель региона подчеркнул, что ни у него, ни у правоохранительных органов нет никаких претензий к работе трех министров, о намерении отставить которых он сообщил в четверг, 6 июля.