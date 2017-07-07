Косачев: никаких торгов по поводу зданий дипмиссий РФ в США быть не может

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Американская администрация должна вернуть РФ здания дипмиссий, находящиеся на территории США, никаких разменов и торгов по этому поводу быть не может. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook написал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Как напомнил парламентарий, три американских сенатора обратились с призывом к президенту Дональду Трампу не возвращать России дипломатическую собственность, которую администрация Барака Обамы решила конфисковать в 2016 году. Речь идет о комплексах дипломатических зданий в Нью-Йорке и штате Мэриленд, которые были отобраны у российской дипмиссии в декабре 2016 года в качестве санкций за якобы вмешательство России в выборы президента США.
"Здания должны быть возвращены, и чем скорее, тем лучше. Никаких "игр", "торгов", "разменов", предварительных условий на эту тему не будет и быть не может", - считает Косачев. По его мнению, само по себе письмо сенаторов вызывает "скандал, так как представители высшего законодательного органа власти страны, гордящейся своей приверженностью праву, открыто призывают главу государства к прямому и грубому нарушению международных норм".
"Я не знаю, как спасет мировые демократии удержание в заложниках дипсобственности, статус которой защищен международными конвенциями, но то, что это наносит огромный ущерб репутации США как ответственного участника этих конвенций, абсолютно очевидно", - добавил парламентарий.
Ранее в некоторых американских СМИ появилась информация, что Дональд Трамп изучает возможность возвращения зданий России. При этом рассматривается вопрос о лишении этих зданий дипломатического иммунитета.