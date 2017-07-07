Партия роста выдвинула около 190 кандидатов на муниципальные выборы в Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Партия роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, выдвинула 189 кандидатов на муниципальные выборы в Москве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии.

"Шестого июля московское городское отделение партии провело конференцию и выдвинуло 189 кандидатов в муниципальные депутаты столицы. Они будут участвовать в выборах в 92 избирательных округах", - говорится в сообщении.

Среди кандидатов бывший мэр Троицка (новая Москва) и участник программы "Что? Где? Когда?" Виктор Сиднев.

Как отмечается в релизе, кандидаты прошли обучение на специальном курсе, организованном Партией роста в Московском государственном институте международных отношений.

В июне на съезде партии зампредседателя Партии роста и глава ее столичного отделения Владимир Сенин заявлял о намерении выдвинуть как минимум 150 кандидатов на муниципальные выборы в Москве.

В единый день голосования 10 сентября в Москве будут выбирать депутатов советов 125 муниципалитетов.