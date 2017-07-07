Постпредство РФ подтвердило проведение заседания Совета Россия - НАТО 13 июля

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Постпредство РФ при НАТО подтвердило проведение заседания Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов 13 июля. Об этом сообщили в постпредстве в пятницу российским журналистам.

"Подтверждаем, что достигнута договоренность о проведении заседания Совета Россия - НАТО 13 июля", - сообщили там.

6 июля о дате нового заседания СРН сообщил источник в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 29 июня, что НАТО предложила России провести Совет Россия - НАТО до конца июля. По его словам, Североатлантический альянс просил Россию провести брифинг по учениям "Запад" в рамках СРН и хотел запланировать заседание СРН "до летних каникул". Как информировал тогда Столтенберг, России была предложена дата и, если она согласится, "у нас пройдет скоро заседание СРН".

Последнее заседание Совета Россия - НАТО на уровне послов состоялось 30 марта этого года.