Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились в кулуарах саммита G20. При встрече они обменялись рукопожатием. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся", - сказал Песков.

На переговорах, которые пройдут выставочном центре Гамбурга во второй половине дня после второго рабочего заседания "двадцатки", как ожидается, будут обсуждаться темы Сирии и Украины, а также борьба с терроризмом, вопросы стратегической стабильности и двусторонняя проблематика. Российская сторона, в частности, намерена поднять вопрос о возвращении ей изъятых дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Пресс-секретарь отметил, что при подготовке к встрече Путин принял к сведению заявления Трампа о якобы дестабилизирующем влиянии РФ, которые тот сделал накануне в Польше. "Безусловно, обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, и других официальных лиц из Вашингтона, мы подробно докладывали Путину для его информации в ходе подготовки к предстоящей двусторонней встрече с Трампом. Путин принимает это к сведению", - сказал Песков.

Он не стал давать оценку тому, могут ли эти слова Трампа испортить атмосферу встречи двух лидеров: "Давайте дождемся итогов встречи, и тогда будет понятно, давайте не будем забегать вперед, встречи еще не было".

Журналисты попросили Пескова прокомментировать запись Трампа в его аккаунте в Twitter о том, что он ждет "с нетерпением встречи с Владимиром Путиным, надо многое обсудить", спросив, ждет ли Путин этой встречи с тем же нетерпением. "Ответ положительный", - сказал пресс-секретарь.

При этом пресс-секретарь заявил, что не в курсе будет ли на встрече политиков обсуждаться судьба летчика Константина Ярошенко. "Я не могу вам этого сказать", - прокомментировал он вопрос о том, что Ярошенко с супругой написали на имя Путина письмо с просьбой поднять этот вопрос на предстоящей встрече с американским лидером. "Мы знаем об этом письме Ярошенко и о нем доложено президенту", - заключил Песков.