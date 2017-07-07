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Мосгоризбирком намерен отменять незаконные решения об отказе кандидатам в регистрации

Политика
7 июля, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Мосгоризбирком отметил, что для всех кандидатов "должны быть созданы равные условия для участия в выборах"

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия намерена оперативно вмешиваться в конфликтные ситуации на муниципальных выборах и отменять необоснованные и незаконные решения местных избиркомов об отказе в регистрации кандидатов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комиссии.

В качестве оснований для отказа в регистрации кандидатов могут рассматриваться только такие предусмотренные законом и выявленные в установленном порядке обстоятельства, которые прямо препятствуют дальнейшему участию в выборах. В случае своевременного устранения этих обстоятельств кандидат должен быть зарегистрирован, говорится в сообщении.

"Всем кандидатам должны быть созданы равные условия для участия в выборах. Подход к рассмотрению документов, представленных разными кандидатами, должен быть единообразным", - говорится в сообщении.

Мосгоризбирком требует, чтобы избирательные комиссии муниципальных образований "максимально доброжелательно и конструктивно" выстраивали отношения с кандидатами в процессе приема и рассмотрения документов. "Комиссиям необходимо проявлять лояльность по отношению к кандидатам, исходить из презумпции добросовестности участников выборов", - отмечается в релизе.

В случаях выявления недостатков, неправильного оформления или отсутствия необходимых документов кандидатов просят немедленно уведомлять об этом и разъяснять, как исправить ошибки. "При проверке подписных листов необходимо неукоснительно соблюдать установленную законом процедуру проверки <…> В ходе проверки каждой конкретной подписи избирателя необходимо учитывать, что незначительные погрешности, небрежность при внесении в подписные листы сведений об избирателях, исправления и сокращения, не препятствующие однозначному толкованию сведений, не являются основаниями для признания подписи избирателя недействительной. Любые возникающие сомнения должны трактоваться в пользу кандидатов", - подчеркивает Мосгоризбирком.

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