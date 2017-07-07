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Песков считает, что беспорядки в Гамбурге не отразились на саммите G20

Политика
7 июля, 12:30 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 7, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что антиглобалисты атаковали участок федеральной полиции, который находится в районе поблизости с местом встречи лидеров "Большой двадцатки"

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Беспорядки в Гамбурге не отразились на проведении саммита "двадцатки", считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"[Беспорядки] никак не влияют", - сказал представитель Кремля журналистам.

Как ранее сообщал ТАСС, антиглобалисты атаковали участок федеральной полиции в Гамбурге, который находится в районе поблизости с местом встречи лидеров G20. Протестующие били витрины магазинов, взрывали петарды и поджигали автомобили. По данным полиции, в массовых протестах, которые начались в четверг, участвовало до 12 тыс. человек. В результате столкновений ранения получили более ста полицейских. Более 40 протестующих задержаны.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
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