Песков считает, что беспорядки в Гамбурге не отразились на саммите G20

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Беспорядки в Гамбурге не отразились на проведении саммита "двадцатки", считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"[Беспорядки] никак не влияют", - сказал представитель Кремля журналистам.
Как ранее сообщал ТАСС, антиглобалисты атаковали участок федеральной полиции в Гамбурге, который находится в районе поблизости с местом встречи лидеров G20. Протестующие били витрины магазинов, взрывали петарды и поджигали автомобили. По данным полиции, в массовых протестах, которые начались в четверг, участвовало до 12 тыс. человек. В результате столкновений ранения получили более ста полицейских. Более 40 протестующих задержаны.