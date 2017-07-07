Лавров и Тиллерсон проводят встречу на полях саммита G20 в Гамбурге

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Двусторонняя встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона проходит на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Об этом сообщил ТАСС источник среди организаторов саммита.

Встреча проходит в закрытом режиме.

В пятницу в Гамбурге состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Двухдневный саммит лидеров стран G20 открылся в пятницу в Гамбурге, президент РФ Владимир Путин представит на нем позицию России по ключевым вопросам. Президенты России и США на саммите впервые встретятся лично и проведут переговоры по наиболее важным темам. Путин в первый день саммита также проведет встречи с лидерами Японии, Южной Кореи, ЮАР, Мексики и Австралии, с партнерами по БРИКС.