В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что ему неизвестно ничего об инциденте в отеле, где на время саммита G20 остановился глава российского государства.

"Впервые об этом слышим", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о нападении на охрану отеля.

Ранее на своем сайте немецкая газета Bild сообщила, что неизвестные совершили нападение на охранников гостиницы, где разместился президент РФ Владимир Путин и его делегация. Таблоид пишет, что нападение совершено на "силы, обеспечивающие защиту объекта". По данным издания, речь идет об охранниках гостиницы Park Hyatt.

Во время предполагаемого нападения президент России находился в другом районе города в Конгресс-центре, где проходит саммит "двадцатки".