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В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге

Политика
7 июля, 15:01 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 7, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит об инциденте в отеле

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что ему неизвестно ничего об инциденте в отеле, где на время саммита G20 остановился глава российского государства.

"Впервые об этом слышим", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о нападении на охрану отеля.

Ранее на своем сайте немецкая газета Bild сообщила, что неизвестные совершили нападение на охранников гостиницы, где разместился президент РФ Владимир Путин и его делегация. Таблоид пишет, что нападение совершено на "силы, обеспечивающие защиту объекта". По данным издания, речь идет об охранниках гостиницы Park Hyatt.

Во время предполагаемого нападения президент России находился в другом районе города в Конгресс-центре, где проходит саммит "двадцатки".

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
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