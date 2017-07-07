В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге

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В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в ГамбургеПолитика 7 июля, 15:01
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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что ему неизвестно ничего об инциденте в отеле, где на время саммита G20 остановился глава российского государства.
"Впервые об этом слышим", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о нападении на охрану отеля.
Ранее на своем сайте немецкая газета Bild сообщила, что неизвестные совершили нападение на охранников гостиницы, где разместился президент РФ Владимир Путин и его делегация. Таблоид пишет, что нападение совершено на "силы, обеспечивающие защиту объекта". По данным издания, речь идет об охранниках гостиницы Park Hyatt.
Во время предполагаемого нападения президент России находился в другом районе города в Конгресс-центре, где проходит саммит "двадцатки".