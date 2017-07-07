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Встреча Путина и Трампа на саммите G20. Видеотрансляция

Политика
7 июля, 17:11 UTC+3

Это первые переговоры российского лидера с 45-м президентом США

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Материал из 1 страницы
Владимир Путин и Дональд трамп, Гамбург

Владимир Путин и Дональд трамп, Гамбург

© AP Photo/Evan Vucci

Трансляция Ruptly

В рамках саммита G20 проходит первая личная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Как ожидают в Кремле, на двусторонних переговорах у лидеров РФ и США состоится "достаточно обстоятельная беседа".

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Как проходили первые личные встречи президентов США и России

 

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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