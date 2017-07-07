Встреча Путина и Трампа на саммите G20. Видеотрансляция

Минприроды призывает крупный бизнес развивать экологические проектыСоциальная ответственность 7 июля, 17:48
Более шести тысяч российских спортсменов посетят Китай до конца годаСпорт 7 июля, 17:37
ПКР предложил допустить к международным стартам 947 российских паралимпийцевСпорт 7 июля, 17:31
Архитектурное бюро Захи Хадид подало заявку на конкурс по реновации в МосквеОбщество 7 июля, 17:31
Сильный ливень превратил улицы Екатеринбурга в рекиНовости Урала 7 июля, 17:29
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20Политика 7 июля, 17:12
Встреча Путина и Трампа на саммите G20. ВидеотрансляцияПолитика 7 июля, 17:11
Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в КарабахеМеждународная панорама 7 июля, 17:09
Москва получила премию за качественную организацию парковокОбщество 7 июля, 17:09
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Трансляция Ruptly
В рамках саммита G20 проходит первая личная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Как ожидают в Кремле, на двусторонних переговорах у лидеров РФ и США состоится "достаточно обстоятельная беседа".