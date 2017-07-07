Встреча Путина и Трампа на саммите G20. Видеотрансляция

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В рамках саммита G20 проходит первая личная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Как ожидают в Кремле, на двусторонних переговорах у лидеров РФ и США состоится "достаточно обстоятельная беседа".