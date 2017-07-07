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РФ представит свой документ в случае принятия ПА ОБСЕ резолюции об "оккупации" Крыма

Политика
7 июля, 16:48 UTC+3 МИНСК МИНСК 7, июля. /ТАСС

Ранее Общий комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины"

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МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Делегация РФ представит в качестве ответа свой документ в случае принятия Парламентской ассамблеей ОБСЕ антироссийской резолюции об "оккупации" Крыма. Об этом заявил в пятницу глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В пятницу Общий комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины", против которого выступила российская делегация.

"Если эта резолюция будет принята, то, безусловно, российская делегация представит и свой проект - не на этой сессии, так на следующей", - подчеркнул Толстой.

"Мы можем суммировать факты нарушения международного законодательства, по которым ведутся следственные действия нашим Следственным комитетом, и представить на суд международной общественности, чтобы впечатление не было ложным по поводу того, что происходит на востоке Украины - начиная с Одессы и заканчивая сегодняшним днем, когда при обстрелах на окраинах Донецка гибнут мирные люди", - пояснил журналистам Толстой после заседания комитета.

Он напомнил, что делегация РФ была изначально против того, чтобы обсуждать в таком ключе украинскую тематику, потому что в Москве считают, что Украина "должна выполнять минские соглашения и добиваться урегулирования противоречий, которые существуют внутри этой страны".

"Но если они хотят обмениваться обвинениями - ради Бога. Мы просто можем опровергнуть факт за фактом то, что они приводят в качестве неких неопровержимых доводов", - подтвердил Толстой.

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Персоны
Толстой, Петр Олегович
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