РФ представит свой документ в случае принятия ПА ОБСЕ резолюции об "оккупации" Крыма

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МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Делегация РФ представит в качестве ответа свой документ в случае принятия Парламентской ассамблеей ОБСЕ антироссийской резолюции об "оккупации" Крыма. Об этом заявил в пятницу глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
В пятницу Общий комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины", против которого выступила российская делегация.
"Если эта резолюция будет принята, то, безусловно, российская делегация представит и свой проект - не на этой сессии, так на следующей", - подчеркнул Толстой.
"Мы можем суммировать факты нарушения международного законодательства, по которым ведутся следственные действия нашим Следственным комитетом, и представить на суд международной общественности, чтобы впечатление не было ложным по поводу того, что происходит на востоке Украины - начиная с Одессы и заканчивая сегодняшним днем, когда при обстрелах на окраинах Донецка гибнут мирные люди", - пояснил журналистам Толстой после заседания комитета.
Он напомнил, что делегация РФ была изначально против того, чтобы обсуждать в таком ключе украинскую тематику, потому что в Москве считают, что Украина "должна выполнять минские соглашения и добиваться урегулирования противоречий, которые существуют внутри этой страны".
"Но если они хотят обмениваться обвинениями - ради Бога. Мы просто можем опровергнуть факт за фактом то, что они приводят в качестве неких неопровержимых доводов", - подтвердил Толстой.