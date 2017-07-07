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Путин: для решения ядерной проблемы КНДР необходимо действовать прагматично и аккуратно

Политика
7 июля, 16:52 дата обновления: 7 июля, 17:07 UTC+3

На встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином президент России назвал ядерную программу КНДР очень острой проблемой

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Северокорейская ядерная программа является очень острой проблемой и для ее решения необходимо действовать прагматично и очень аккуратно. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Северокорейская ядерная программа - очень острая проблема. Здесь надо не терять самообладание, действовать нужно прагматично и очень аккуратно", - сказал Путин.

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© AP Photo/Bebeto Matthews

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Он отметил, что рад возможности обсудить все эти вопросы с президентом Кореи. Мун Чжэ Ин, в свою очередь, заявил о необходимости сообща решать вопросы северокорейской угрозы.

"Северокорейская ядерная провокация - это угроза не только Корейского региона, но и региона всей Азии", - сказал он.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что международное сообщество должно решать эту проблему совместными усилиями. "Очень большую роль отводим здесь России", - добавил Мун Чжэ Ин.

Мун Чжэ Ин пригласил Владимира Путина посетить республику, отметив, что сам обязательно примет участие в экономическом форуме во Владивостоке.

"Хочу поблагодарить вас за приглашение во Владивосток. Я буду участвовать в этом форуме", - сказал президент Южной Кореи на встрече с Путиным. Со своей стороны он пригласил президента России с визитом в Южную Корею. "Это будет очень хорошая возможность обсудить все вопросы между нашими странами", - сказал Мун Чжэ Ин.

Российский лидер отметил, что Москва обратила внимание на заявления Сеула, связанные с готовностью вести диалог со всеми заинтересованными странами, включая Россию. "Республика Корея занимает четвертое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе по торговому обороту с РФ", - отметил Путин. Он напомнил, что ранее был небольшой спад в торговле между двумя странами, однако в первом квартале наметился рост.

С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и глава Роснефти Игорь Сечин.

Мун Чжэ Ин также заявил, что Южная Корея проявляет большой интерес к сотрудничеству с Россией на Дальнем Востоке и по проекту Северного морского пути.

"У меня очень большой интерес к совместному сотрудничеству на Дальнем Востоке и сотрудничеству по Северному морскому пути", - сказал президент Южной Кореи на встрече с Владимиром Путиным.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Ракетные запуски в КНДР
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Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович
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