Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президенты РФ и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - проводят встречу на полях саммита Группы двадцати.

Беседа проходит в Конгресс-центре. Для переговоров глав двух государств выделена комната номер 14. Встреча началась с опозданием от планировавшегося времени.

Во встрече с российской стороны участвует глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Владимир Путин заявил Дональду Трампу, что рад познакомиться с ним и рассчитывает на позитивный результат встречи. "Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат", - заявил он на встрече с американским лидером.

"Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону по очень важным вопросам двусторонней повестки дня и международной", - обратился Путин к Трампу.

Однако, по мнению российского лидера, "конечно, телефонных разговоров никогда недостаточно, если мы хотим решать острые вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки дня", для этого нужны личные встречи.

Трамп заявил, что их беседа с Путиным "будет иметь позитив для двух стран". "Я очень рад с вами встретиться, мы уже обсуждали ряд вопросов. И я с нетерпением ожиданию такой возможности, это будет позитив как для России и США, так и для всех, кто причастен", - сказал он.

Путин и Трамп предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ во время своей двусторонней встречи, несмотря на ажиотаж вокруг этих переговоров.