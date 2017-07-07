Встреча Путина и Трампа продолжалась более двух часов

Гомоляко: ХК "Металлург" будет биться до последнего, несмотря на потери в составеСпорт 7 июля, 20:42
Мутко считает, что преждевременно драматизировать неудачу волейболистов РФ в Мировой лигеСпорт 7 июля, 20:39
Лавров назвал беседу Путина с Трампом очень конкретнойПолитика 7 июля, 20:32
Россия и США договорились о перемирии на юге СирииПолитика 7 июля, 20:30
"Спартак" сыграл вничью с хорватским "Славеном Белупо" в товарищеском матчеСпорт 7 июля, 20:27
Мутко пожелал легкоатлетке Ласицкене повторить достижения сезона на ЧМ в ЛондонеСпорт 7 июля, 20:17
Мутко: новый лимит на легионеров должен защитить интересы российских футболистовСпорт 7 июля, 20:14
Матч между "Зенитом" и "Кайзерслаутерном" в Германии отменен по решению полицииСпорт 7 июля, 20:12
Дождливая погода оставляет жителей Приволжского федерального округа без света и дорогВ стране 7 июля, 20:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из делегаций.
Беседа продолжалась 2 часа 15 мин. Она стала первой личной встречей президентов. До этого лидеры общались лишь по телефону.
Начиная переговоры, Путин и Трамп высказались в пользу развития диалога. Беседа лидеров прошла без присутствия прессы. Во встрече принимали участие только главы внешнеполитических ведомств РФ и США.
Беседа двух лидеров проходила в Конгресс-центре.