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Встреча Путина и Трампа продолжалась более двух часов

Политика
7 июля, 19:34 UTC+3

Беседа лидеров РФ и США прошла без присутствия прессы

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Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из делегаций.

Беседа продолжалась 2 часа 15 мин. Она стала первой личной встречей президентов. До этого лидеры общались лишь по телефону.

Начиная переговоры, Путин и Трамп высказались в пользу развития диалога. Беседа лидеров прошла без присутствия прессы. Во встрече принимали участие только главы внешнеполитических ведомств РФ и США.

Беседа двух лидеров проходила в Конгресс-центре.

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Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
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Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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