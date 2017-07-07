Встреча Путина и Трампа продолжалась более двух часов

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из делегаций.

Беседа продолжалась 2 часа 15 мин. Она стала первой личной встречей президентов. До этого лидеры общались лишь по телефону.

Начиная переговоры, Путин и Трамп высказались в пользу развития диалога. Беседа лидеров прошла без присутствия прессы. Во встрече принимали участие только главы внешнеполитических ведомств РФ и США.

Беседа двух лидеров проходила в Конгресс-центре.