Карасин: вопрос о безвизовом режиме для грузинских авиаэкипажей может скоро решиться

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Россия приняла принципиальное решение о безвизовом въезде для летных экипажей грузинских воздушных судов, осталось согласовать ряд деталей.

Об этом заявил в пятницу ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по итогам встречи со специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

"Мы вплотную подошли к решению о безвизовом порядке въезда в нашу страну летных экипажей грузинских авиалиний, - подчеркнул дипломат. - Думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос решим, осталось несколько непринципиальных деталей".

"Мы [Россия] принципиальное решение по этому поводу приняли", - добавил Карасин.

Отвечая на вопрос о возможности введения безвизового режима с Грузией, замминистра заявил, что "об этом сложно говорить". "Мы значительно либерализовали свой визовой режим. Будем работать дальше, думать, все зависит от характера двусторонних отношений", - отметил он. "Все, что происходит в мире в плане борьбы против терроризма и экстремизма, не содействует тому, чтобы мы широко открывали двери для всех наших международных партнеров, - продолжил дипломат. - Будем делать это вдумчиво, спокойно обдумывая каждый следующий шаг".

Визовый режим между Грузией и РФ был введен в 2000 году. В марте 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для россиян. Российская сторона в конце 2015 года приняла ряд мер по либерализации визового режима для граждан Грузии: теперь они могут оформить деловые, рабочие, учебные и гуманитарные визы любой кратности, а также частные визы вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашаемым.