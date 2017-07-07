Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карасин: вопрос о безвизовом режиме для грузинских авиаэкипажей может скоро решиться

Политика
7 июля, 20:24 дата обновления: 7 июля, 20:27 UTC+3

Принципиальное решение уже принято, отметил замглавы МИД РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Россия приняла принципиальное решение о безвизовом въезде для летных экипажей грузинских воздушных судов, осталось согласовать ряд деталей.

Об этом заявил в пятницу ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по итогам встречи со специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

"Мы вплотную подошли к решению о безвизовом порядке въезда в нашу страну летных экипажей грузинских авиалиний, - подчеркнул дипломат. - Думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос решим, осталось несколько непринципиальных деталей".

"Мы [Россия] принципиальное решение по этому поводу приняли", - добавил Карасин.

Отвечая на вопрос о возможности введения безвизового режима с Грузией, замминистра заявил, что "об этом сложно говорить". "Мы значительно либерализовали свой визовой режим. Будем работать дальше, думать, все зависит от характера двусторонних отношений", - отметил он. "Все, что происходит в мире в плане борьбы против терроризма и экстремизма, не содействует тому, чтобы мы широко открывали двери для всех наших международных партнеров, - продолжил дипломат. - Будем делать это вдумчиво, спокойно обдумывая каждый следующий шаг".

Визовый режим между Грузией и РФ был введен в 2000 году. В марте 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для россиян. Российская сторона в конце 2015 года приняла ряд мер по либерализации визового режима для граждан Грузии: теперь они могут оформить деловые, рабочие, учебные и гуманитарные визы любой кратности, а также частные визы вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашаемым.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Карасин, Григорий Борисович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Полет над родиной: Россия в судьбе и творчестве Марка Шагала
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Встреча Путина и Трампа продолжалась более двух часов
2
Путин обсудил с Трампом борьбу с терроризмом и ситуацию на Украине и в Сирии
3
Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в Карабахе
4
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
5
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
6
В Москве объявили штормовое предупреждение
7
Россия и США договорились о перемирии на юге Сирии
Темы дня
Реклама