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Путин обсудил с Трампом борьбу с терроризмом и ситуацию на Украине и в Сирии

Политика
7 июля, 19:53 дата обновления: 7 июля, 20:18 UTC+3

Российский лидер также извинился перед Синдзо Абэ за то, что японскому премьеру пришлось ждать своей встречи с президентом РФ около часа

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Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Путин извинился перед Абэ за то, что японскому премьеру пришлось ждать около часа своей встречи с российским лидером. "И я, и от его имени [президента США] - мы приносим извинения", - сказал Путин.

Беседа лидеров России и США продолжалась 2 часа 15 мин. Она стала первой личной встречей президентов, до этого лидеры общались лишь по телефону.

Начиная переговоры, Путин и Трамп высказались в пользу развития диалога. Беседа лидеров прошла без присутствия прессы. Во встрече принимали участие только главы внешнеполитических ведомств РФ и США.

Абэ приветствовал российско-американский диалог на высшем уровне и с пониманием отнесся к длительному ожиданию своей встречи с президентом РФ.

"Действительно, хотя я ждал сегодняшнюю встречу, но, с другой стороны, я неоднократно говорил, что для урегулирования таких вопросов, как Украина, Сирия, Северная Корея и других мировых вопросов необходима встреча между лидерами России и Соединенных Штатов", - сказал Абэ на встрече с Путиным.

По словам японского премьера, Токио готов развивать сотрудничество с Москвой на Курильских островах для укрепления доверия между Россией и Японией в целях заключения мирного договора, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

"Для заключения мирного договора необходимо углубление доверия между двумя странами. В этой связи мы готовы развивать сотрудничество в плане совместной деятельности на островах и более свободного посещения мест захоронения и родины бывшими жителями островов", - сказал Абэ.

Таким путем, добавил премьер, Япония хотела бы укрепить доверие между странами. "Недавнее посещение нашей делегацией островов по совместной хозяйственной деятельности - это значимое дело", - отметил он.

Абэ добавил, что с момента прошлой встречи двух лидеров двусторонние отношения поступательно развиваются в разных сферах, а сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс этому развитию.

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