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Лавров назвал беседу Путина с Трампом очень конкретной

Политика
7 июля, 20:32 дата обновления: 7 июля, 20:40 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что лидеры двух стран обсудили Сирию, Украину, ситуацию на Корейском полуострове и кибербезопасность

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была очень конкретной, подтвердилось, что президенты руководствуются национальными интересами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи лидеров РФ и США.

"Была очень продолжительная, очень конкретная беседа, - сказал глава МИД. - Мое ощущение, что президенты, и российский, и американский, движимы интересами двух стран".

По словам Лаврова, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили Сирию, Украину, ситуацию на Корейском полуострове и кибербезопасность.

Он также заявил, что лидеры двух стран поручили углублять сотрудничество МИД и Госдепартамента по всем вопросам, включая и КНДР.

"В конкретном, деловом ключе обсуждали и Сирию, и Украину, и Корейский полуостров, и кибербезопасность, и целый ряд других вопросов, - подчеркнул министр. - Договорились о ряде конкретных вещей".

Министр заявил, что Трамп слышал и принимает заявления российских властей о невмешательстве в выборы в США. По его словам,  вопросами кибербезопасности будет заниматься специальная рабочая группа РФ и США.

"Условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, с организованной преступностью, хакерством во всех его проявлениях станут предметом двустороннего российско-американского взаимодействия", - сказал он. "В этих целях будет создана двусторонняя рабочая группа", - добавил министр.

Министр заявил, что тема изъятой дипсобственности РФ в США поднималась на переговорах лидеров двух стран и Москва продолжит добиваться возвращения дач.

"Поднимался [вопрос]", - сказал министр. "Мы будем продолжать добиваться восстановления справедливости", - добавил Лавров.

Лавров заявил, что лидеры двух стран договорились ускорить процесс назначения новых послов. "Условлено ускорить прохождение процедур, необходимых для назначения новых послов - США в России и России в США", - сказал министр по итогам встречи лидеров двух стран.

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