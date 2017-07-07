Лавров назвал беседу Путина с Трампом очень конкретной

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была очень конкретной, подтвердилось, что президенты руководствуются национальными интересами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи лидеров РФ и США.

"Была очень продолжительная, очень конкретная беседа, - сказал глава МИД. - Мое ощущение, что президенты, и российский, и американский, движимы интересами двух стран".

По словам Лаврова, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили Сирию, Украину, ситуацию на Корейском полуострове и кибербезопасность.

Он также заявил, что лидеры двух стран поручили углублять сотрудничество МИД и Госдепартамента по всем вопросам, включая и КНДР.

"В конкретном, деловом ключе обсуждали и Сирию, и Украину, и Корейский полуостров, и кибербезопасность, и целый ряд других вопросов, - подчеркнул министр. - Договорились о ряде конкретных вещей".

Министр заявил, что Трамп слышал и принимает заявления российских властей о невмешательстве в выборы в США. По его словам, вопросами кибербезопасности будет заниматься специальная рабочая группа РФ и США.

"Условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, с организованной преступностью, хакерством во всех его проявлениях станут предметом двустороннего российско-американского взаимодействия", - сказал он. "В этих целях будет создана двусторонняя рабочая группа", - добавил министр.

Министр заявил, что тема изъятой дипсобственности РФ в США поднималась на переговорах лидеров двух стран и Москва продолжит добиваться возвращения дач.

"Поднимался [вопрос]", - сказал министр. "Мы будем продолжать добиваться восстановления справедливости", - добавил Лавров.

Лавров заявил, что лидеры двух стран договорились ускорить процесс назначения новых послов. "Условлено ускорить прохождение процедур, необходимых для назначения новых послов - США в России и России в США", - сказал министр по итогам встречи лидеров двух стран.