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Россия и США договорились о перемирии на юге Сирии

Политика
7 июля, 20:30 UTC+3

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США взяли на себя обязательство соблюдения режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся

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Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон

Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Россия и США договорились о прекращении огня на юге Сирии с 12:00 по дамасскому времени 9 июля. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"В этой зоне [юга Сирии - Дераа и Эль-Кунейтра] будет действовать режим прекращения огня с 12:00 по Дамаску с 9 июля, - сказал он. - США взяли на себя обязательство соблюдения режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся".

Безопасность в зоне деэскалации, по словам министра, будет обеспечивать российская военная полиция при координации с США и Иорданией.

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