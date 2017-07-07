Лавров: новый представитель США по Украине может посетить Москву в ближайшее время

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что новый представитель США по Украине в ближайшее время посетит Москву. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по урегулированию украинского кризиса, - сказал министр. - Рассчитываем, что он прибудет в Москву в ближайшее время".

По словам министра, западные страны осознают необходимость давления на правительство в Киеве для выполнения минских договоренностей.

"Все заинтересованы в том, чтобы стороны минских договоренностей, а Украина - главная сторона Минских договоренностей, выполняли то, что там записано, - сказал он. - Наши западные партнеры, мы это чувствуем, понимают необходимость дополнительного воздействия на этот процесс, который находится в заторможенном состоянии".