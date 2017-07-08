Путин продолжит серию встреч на G20 беседами с Меркель, Макроном, Юнкером и Эрдоганом

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжит серию двусторонних и многосторонних встреч на саммите Группы двадцати в Гамбурге.

В субботу главу российского государства ожидает преимущественно "европейское меню". Утром он примет участие в рабочем завтраке с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На более позднее время запланированы отдельная двусторонняя встреча с французским коллегой, переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и беседа с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Не исключены контакты Путина "на ногах" во время или между мероприятиями официальной программы саммита и с другими лидерами.

Завтрак втроем

За рабочим завтраком лидеры России, Франции и Германии будут обсуждать прежде всего тему украинского урегулирования, сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Участники "нормандской четверки" проведут беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в "двадцатку" и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит стран.

Вопрос украинского урегулирования будет поднят "на полях" гамбургского саммита G20 не в первый раз: в частности, в пятницу он среди прочих обсуждался на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине - Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву. По словам Лаврова, "условлено создать канал между представителем РФ и представителем США" для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей, "опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе [по Украине] и в нормандском формате".

Путин и Макрон

Российский и французский лидеры на саммите Группы двадцати продолжат диалог, начатый во время их первой встречи в Версале в конце мая. Как сообщили в Кремле, обсуждаться будут перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Тем более, что в 2016 году и в I квартале текущего года отмечен рост двустороннего товарооборота. Продолжается также реализация ряда крупных совместных проектов, среди которых строительство "Северного потока-2".

На двусторонней встрече в Гамбурге Путин и Макрон также обсудят основные международные вопросы, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом. "По Сирии и у России, и у Франции общие приоритеты: сохранение территориальной целостности САР, ее государственности и светского характера, искоренение там террористической угрозы, проведение политических реформ, принципы которых должны быть выработаны в ходе инклюзивного межсирийского диалога", - сказал журналистам Ушаков, отметив, что именно исходя из этого планируется выстраивать координацию между Москвой и Парижем.

По словам представителя Кремля, лидеры РФ и Франции продолжат также обмен мнениями по ситуации на Украине - очевидно, в том числе с учетом утреннего трехстороннего обсуждения этой темы с участием Меркель.

Путин и Юнкер

С главой Еврокомиссии президент РФ в предыдущий раз встречался больше года назад - в июне 2016 года на Петербургском международном экономическом форуме. В Гамбурге, как ожидают в Кремле, Путин и Юнкер обсудят состояние и перспективы отношений России и ЕС, а также урегулирование региональных кризисов.

"Особое внимание будет уделено нормализации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - сказал Ушаков, напомнив, что на долю ЕС приходится почти половина внешнеторгового оборота РФ, а Россия является четвертым по значимости торговым партнером Евросоюза после США, Китая и Швейцарии. За последние три года товарооборот России и ЕС сократился более чем вдвое - прежде всего, ввиду снижения цен на нефть, введения санкций и антисанкций. В текущем году наметилась положительная динамика в обоюдной торговле.

Как сообщил Ушаков, президент РФ и председатель Еврокомиссии обсудят также проект "Северный поток-2", поставки газа в Европу через "Турецкий поток" и перспективы "возобновления энергодиалога Россия-ЕС". Запланирован и обмен мнениями о перспективах сближения Евразийского экономического союза и ЕС. Что касается международной повестки, то Путин и Юнкер, как ожидается, обсудят ситуации в Сирии и на Украине, а также проблему миграции из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Евросоюз.

Путин и Эрдоган

С Эрдоганом у Путина это будет уже четвертая встреча с начала текущего года (в марте и мае турецкий лидер приезжал в РФ, в мае же президенты общались "на полях" форума "Шелкового пути" в Пекине). В Гамбурге лидеры обсудят дальнейшее восстановление сотрудничества двух стран после кризиса в двусторонних отношениях 2015-2016 годов, реализацию совместных проектов "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", а также укрепление координации Москвы и Анкары на международной арене.

Ранее президенты уже согласовали снятие практически всех ограничений в двусторонней торговле, были отменены запреты на привлечение турецких работников, восстановлен безвизовый режим для владельцев служебных паспортов, снято эмбарго на импорт из Турции сельхозтоваров, кроме томатов. По словам Ушакова, в ближайшее время ожидаются консультации по линии сельскохозяйственных ведомств с целью снятия временных ограничений на ввоз ряда турецких продуктов, введенных по соображениям фитосанитарной безопасности (гранаты, перец, кабачки, тыква и другое), а также допуска российской мясомолочной продукции на турецкий рынок.

"При обсуждении международных и региональных вопросов основной акцент ожидается на проблематике сирийского урегулирования", - сказал Ушаков, отметив, что тесное взаимодействие России и Турции позволило установить в Сирии режим прекращения огня и наладить переговоры в Астане. "На повестке дня - реализация концепции зон деэскалации", - заключил представитель Кремля.

По окончании участия в мероприятиях саммита и двусторонних встреч, как ожидается, Путин даст пресс-конференцию, после чего покинет Гамбург.