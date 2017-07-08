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Встреча Путина, Меркель и Макрона проходит в Гамбурге

Политика
8 июля, 9:56 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Как рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России, Франции и Германии будут обсуждать прежде всего тему украинского урегулирования

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Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель

Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель

© REUTERS/Philippe Wojazer

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона началась в Гамбурге в отеле Atlantic. Беседа проходит за рабочим завтраком.

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Как рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России, Франции и Германии будут обсуждать прежде всего тему украинского урегулирования. Участники "нормандской четверки" проведут беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в "двадцатку" и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.

Вопрос украинского урегулирования будет поднят на полях гамбургского саммита не в первый раз: в частности, в пятницу он среди прочих обсуждался на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине - Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву. По словам Лаврова, "условлено создать канал между представителем РФ и представителем США" для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей, "опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе [по Украине] и в "нормандском формате".

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