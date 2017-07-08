Москва призывает искать новые подходы к урегулированию на Корейском полуострове

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Москва считает, что урегулирование кризисной ситуации на Корейском полуострове требует новых коллективных подходов. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД РФ по итогам встречи 6 июля в Вашингтоне замглавы МИД Игоря Моргулова и представителя Госдепартамента США по КНДР Джозефа Юна.
"Состоялся обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С российской стороны акцентирована важность коллективного поиска новых подходов в интересах комплексного решения существующих в субрегионе проблем в русле общей военно-политической разрядки и демонтажа конфронтационной архитектуры", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, замглавы внешнеполитического ведомства 7 июля провел встречу с исполняющей обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон, проинформировали в МИД. "Стороны обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), тематику региональной экономической интеграции, а также вопросы взаимодействия двух стран в многосторонних объединениях в АТР", - сообщили в ведомстве.